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rusya'dan flaş vize açıklaması

RUSYA'DAN FLAŞ VİZE AÇIKLAMASI

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Meşkov, Türkiye'ye uygulanan vize işlemleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu

Tarih : 22 Nisan 2017, 14:40
Puan Ver : Rusya'dan Flaş Vize Açıklaması(10/10)10


Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Meşkov, Türk vatandaşları için belirli kategorilerde vize işlemlerini kolaylaştırmaya hazır olduklarını söyledi.



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Meşkov, Türkiye vatandaşları için vize işlemlerinin kolaylaştırılmasının mümkün olup olmadığı yönündeki bir soruya verdiği cevapta, "Dışişleri'ne gelirsek, vize konusu gündeme geldi. Biz de Rus tarafının, hizmet pasaportu sahipleri ve Rusya ile çalışan iş adamları için vize formalitelerini kolaylaştırmaya hazır olduğumuzu bir kez daha söyledik" dedi.



 



kaynak:milliyet








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