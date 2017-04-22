RUSYA'DAN FLAŞ VİZE AÇIKLAMASI
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Meşkov, Türkiye'ye uygulanan vize işlemleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Meşkov, Türk vatandaşları için belirli kategorilerde vize işlemlerini kolaylaştırmaya hazır olduklarını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Meşkov, Türkiye vatandaşları için vize işlemlerinin kolaylaştırılmasının mümkün olup olmadığı yönündeki bir soruya verdiği cevapta, "Dışişleri'ne gelirsek, vize konusu gündeme geldi. Biz de Rus tarafının, hizmet pasaportu sahipleri ve Rusya ile çalışan iş adamları için vize formalitelerini kolaylaştırmaya hazır olduğumuzu bir kez daha söyledik" dedi.
kaynak:milliyet
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