

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin eski üyesi Yevgeni Tarlo, Rusya ve Türkiye ilişkilerindeki normalleşmenin Ortadoğu'daki sorunları olumlu etkileyeceğini belirtti ve "Türkiye ile işbirliği olmadan Ortadoğu'da barışın sağlanması zor" dedi.







Sputnik'e konuşan Tarlo şu ifadeleri kullandı: "Türkiye ile işbirliği yapmamız önemli. Bölgesel barışın sağlanması için bu işbirliği mutlaka gerekiyor. Rus-Türk işbirliği, Suriye krizinde ve bölgede barışın sağlanmasında önemli rol oynayacak. Bu işbirliği ayrıca uluslararası terörle mücadelede de önemli rol oynayabilir. Hatta Avrupa'da Ortadoğu mülteci sorununun çözümünde de… Türkiye'nin de çıkarlarını göz önünde bulundurarak Suriye'deki kanlı çatışmaları böylece durdurabiliriz. Türkiye'nin yardımıyla Suriye sorununu yapıcı ve hukuki bir düzene taşıyabiliriz. Taraflar arasında şöyle bir uzlaşma sağlanmalı: Suriye'nın kaderini kendi halkı belirlemeli.







Dışarıdan herhangi bir baskı olmamalı. Suriye halkı, istedikleri cumhurbaşkanını seçmeli. Cumhurbaşkanı da kanlı çatışma, devrim veya silahla iktidarı ele geçirmeye çalışmamalı. Yapıcı görüşmeler olmalı."







'TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR BÖLGESEL GÜÇ'







Tarlo açıklamalarına şöyle devam etti: "Rusya ve Türkiye'nin bölgeye dair ortak fikirleri de var. Öncelikle Suriye'nin toprak bütünlüğü… Ayrıca, beyni yıkanan bazı Rusya vatandaşları IŞİD terör örgütüne katılmak için Türkiye üzerinden Suriye'ye geçmeye çalışıyor. Oraya giderek terörist oluyorlar. Türkiye'yi bu konuda Rusya ile işbirliği yapmaya davet ediyoruz. Bu insanlar hem Rusya hem Suriye hem de Türkiye için tehlikeli. Türkiye'de bazı insanlar IŞİD ile ticaretten para kazanıyor. Ama genelde Türk halkının ve Türkiye yönetiminin teröristlerle işbirliği yaptığına inanmıyorum. Ama IŞİD'e yönelik mali destek kanalları ancak Türkiye yönetiminin desteğiyle kesilebilir."







'RUSYA'NIN ORTADOĞU'DAKİ TEK ÇIKARI BARIŞ'







Tarlo ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Rusya gibi güçlü bir devletin çıkarlarını göz önünde bulundurmalı. Aksi takdirde Ortadoğu sorunlarını çözmemiz mümkün değil. Rusya'nın bu bölgedeki çıkarları ise çok net: Rusya Ortadoğu'da barıştan yana. Moskova bölgede herhangi bir toprak veya iktidar iddiasında bulunmuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin defalarca Suriye halkının kendi liderini seçmesi gerektiğini söyledi. Biz başkaları gibi Irak'ı bombalamadık, İran'a baskı yapmadık. Tüm Ortadoğu ülkeleri ile işbirliğinden yanayız."



