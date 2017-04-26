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rusya'dan flaş türkiye açıklaması

RUSYA'DAN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Rusya Tarım Bakanı Tkaçev, Türkiye ile tarım ürünlerine yönelik iki tarafı da memnun edecek bir anlaşmaya iki hafta içerisinde ulaşılmasını beklediklerini bildirdi

Tarih : 26 Nisan 2017, 16:57
Puan Ver : Rusya'dan Flaş Türkiye Açıklaması(7/10)4


Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Türkiye ile tarım ürünlerine yönelik iki tarafı da memnun edecek bir anlaşmaya iki hafta içerisinde ulaşılmasını beklediklerini bildirdi.



Başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Tkaçev, tarım ürünlerine yönelik Türk yetkililerle görüşmelerin devam ettiğini ve sonunda mantığın kazanmasını umduklarını söyledi.



Tkaçev, iki tarafı da memnun edecek bir anlaşmaya iki hafta içerisinde ulaşılmasını beklediklerini ifade ederek, "Sonunda bu krizden çıkacağımızı umut ediyorum." dedi.



Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den Ekonomi Bakanlığının Rusya'dan ithal edilen tarım ürünlerine yönelik uygulamaya koyduğu yeni vergi düzenlemesine ilişkin resmi bilginin kendilerine ulaştığını iddia etmişti. Buna göre, Türkiye'nin, Rusya'dan ithal ettiği buğday ve mısıra yüzde 130, pirince yüzde 45, ayçiçek yağına yüzde 36, ayçiçeği küspesine yüzde 13,5 ve bakliyat ürünlerine yüzde 9,7 vergi artışını öngören düzenlemeye geçtiği öne sürülmüştü.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Rusya  Dan  Flaş  Türkiye  Açıklaması    haber

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