RUSYA'DAN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI!
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, yarın Moskova'da düzenlenecek Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısı için önemli sayıda anlaşmanın hazırlandığını belirterek, "Toplantıda sadece ekonomik değil, teknik ve kültürel alanlarda da birçok anlaşma imzalanacak." dedi.
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, yarın Moskova'da düzenlenecek Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısı için önemli sayıda anlaşmanın hazırlandığını belirterek, "Toplantıda sadece ekonomik değil, teknik ve kültürel alanlarda da birçok anlaşma imzalanacak." dedi.
Ayrıca Akkuyu Nükler Güç Santrali'nin, Türkiye ve Rusya ilişkileri açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Novak, gereken izinlerin Türkiye tarafından verilmesi halinde projenin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e yetiştirilebileceğini söyledi.
kaynak:habertürk
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