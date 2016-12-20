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rusya'dan flaş türk akımı kararı

RUSYA'DAN FLAŞ TÜRK AKIMI KARARI

Türk Akımı doğalgaz boru hattına ilişkin hükümetlerarası anlaşmanın Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da ocak ayında oylanmasının planlandığı belirtildi.

Tarih : 20 Aralık 2016, 09:59
Puan Ver : Rusya'dan Flaş Türk Akımı Kararı(6/10)3


Duma'nın Enerji Komitesi Başkanı Pavel Zavalnıy "(Oylamanın) bu yıl olacağını ummuştuk. Fakat Duma'nın son oturumu 21 Aralık'ta düzenlenecek. Fakat bu zamana yetiştiremeyeceğiz" dedi.



Zavalnıy şu ifadeleri de kullandı: "Bu nedenle oylamanın ocakta gerçekleşmesini bekliyorum. Duma'nın ilk oturumu 9 Ocak'ta düzenlenecek. Anlaşma henüz Duma'nın onayına sunulmadı."



Türk Akımı'na ilişkin anlaşma Rusya ve Türkiye hükümetleri tarafından 10 Ekim'de imzalanmıştı. TBMM Genel Kurulu'nda 2 Aralık'ta kabul edilen anlaşma Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Aralık'ta onaylanmış ve 6 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından resmen yürürlüğe girmişti.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Rusya  Dan  Flaş  Türk  Akımı  Kararı    haber

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