

Ryabkov, haber ajansı "Rossiya Segodnya"da düzenlenen basın toplantısında şu açıklamayı yaptı:







"Suriye sınırındaki askeri hazırlıkların ve artan etkinliğin bizi endişelendirmemesi mümkün değil. Bu etkinliğe sebep olan ülkelerin hükümetlerinin bazı amaçları elde etmek için askeri güç kullanma niyetleri varsa; böyle bir girişim, şu ana kadar güçlükle oluşturulan her şeye ölümcül darbe olur."







Türkiye'de dahil olmak üzere bu ülkelerin yaşananların sorumluluğunu tam anlamıyla kavramaları gerektiğini vurgulayan Ryabkov, "ABD'nin yönettiği İŞID karşıtı koalisyonu bu durumda sorumluluğu Şam ve Rusya Federasyonu hükümetlerine yüklemek yerine dikkatlerini varılan anlaşmaları bozmamak için sadece IŞİD karşıtı koalisyonun bazı üyelerini dinleyen oluşumları kontrol etmeye yönlendirmeye çağırıyoruz" diye ekledi.