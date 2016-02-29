RUSYA'DAN FLAŞ SURİYE AÇIKLAMASI
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Suriye sınırındaki askeri hazırlıkların Rusya'yı endişelendirdiğini, Türkiye de dahil bazı ülkelerin güç kullanma niyetlerinin bu zamana kadar oluşturulan her şeye ölümcül darbe vuracağı uyarısında bulundu.
Ryabkov, haber ajansı "Rossiya Segodnya"da düzenlenen basın toplantısında şu açıklamayı yaptı:
"Suriye sınırındaki askeri hazırlıkların ve artan etkinliğin bizi endişelendirmemesi mümkün değil. Bu etkinliğe sebep olan ülkelerin hükümetlerinin bazı amaçları elde etmek için askeri güç kullanma niyetleri varsa; böyle bir girişim, şu ana kadar güçlükle oluşturulan her şeye ölümcül darbe olur."
Türkiye'de dahil olmak üzere bu ülkelerin yaşananların sorumluluğunu tam anlamıyla kavramaları gerektiğini vurgulayan Ryabkov, "ABD'nin yönettiği İŞID karşıtı koalisyonu bu durumda sorumluluğu Şam ve Rusya Federasyonu hükümetlerine yüklemek yerine dikkatlerini varılan anlaşmaları bozmamak için sadece IŞİD karşıtı koalisyonun bazı üyelerini dinleyen oluşumları kontrol etmeye yönlendirmeye çağırıyoruz" diye ekledi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar