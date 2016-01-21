

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Vassily Nebenzia'nın, Rusya'nın Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Dönem Başkanlığı çerçevesindeki önceliklerini açıklamak üzere 22 Ocak 2016 tarihinde İstanbul'da yerleşik KEİ Sekretaryası'na yapmayı öngördükleri ziyareti sağlık sebebiyle iptal ettiğini duyurdu.







Ziyaretin gerçekleşmesi durumunda Türkiye ve Rusya arasında 24 Kasım'da patlayan uçak krizinin ardından Türkiye'ye ilk kez Rusya'dan bir üst düzey hükümet görevlisi gelmiş olacaktı.