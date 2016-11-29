

Suriye ordusu ve müttefikleri dün isyancıların elindeki en önemli kentsel bölge olan Halep'in doğusundaki geniş bir alanı muhaliflerin elinden aldığını duyurmuştu. Bugün ise Rusya'dan doğrulama niteliğinde açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, “Doğu Halep'in yarısının muhaliflerden temizlediğini” duyurdu.



2011'DEN BU YANA ESAD'IN EN BÜYÜK ZAFERİ OLACAK



Doğu Halep'in ele geçirilmesi, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın ayaklanmanın başladığı 2011'den bu yana kazandığı en büyük zafer olacak ve kendisine karşı savaşmayan bir Kürt bölgesi dışında, şehrin kontrolünü tamamen eline alacak.



16 BİN KİŞİ YERİNDEN OLDU



Birleşmiş Milletler insani yardım koordinatörü Stephen O'Brien, isyancıların elindeki doğu Halep'te şiddetlenen çatışmalardan dolayı 16 bin kişinin yerlerinden olduğunu açıkladı.











kaynak:sözcü