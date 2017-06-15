

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Rusya-Çin Expo fuarı çerçevesinde Sputnik'e konuşan Gruzdev "Domatesler iki ülkenin lideri tarafından daha önce özel bir konu olarak ele alınmıştı. Bu konuda ekonomik koşullar ve Rus üreticilerin çıkarlarının göz önünde bulundurulması gerekiyor" dedi.







kaynak:milliyet