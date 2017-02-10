Kremlin, Rus savaş uçaklarının üç Mehmetçiğin şehit olduğu saldırı esnasında Türkiye'nin verdiği koordinatlar dahilinde hareket ettiğini duyurdu.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Türk ordusu tarafından Rusya'ya verilen yanlış koordinatlar nedeniyle ölümcül hava saldırısının yaşandığını” belirtti.



Peskov, “Türk askerlerinin Rus jetlerinin terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdiği yerde olmaması gerektiğini” öne sürdü.



Peskov'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Nedenine gelince, çok açık. Vaziyet ortada: Maalesef bizim (Rus) ordusu, hava saldırıları düzenlerken, Türk ortaklarının sağladığı koordinatlara güveniyordu. Türk askerleri verilen koordinatlarda, o yerde olmamalıydı.”







kaynak:sözcü