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rusya'dan fenerbahçe sözleri: çok güçlüler

RUSYA'DAN FENERBAHÇE SÖZLERİ: ÇOK GÜÇLÜLER

Fenerbahçe'nin Krasnodar ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Rusya'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Tarih : 10 Şubat 2017, 12:54
Puan Ver : Rusya'dan Fenerbahçe Sözleri: Çok Güçlüler(10/10)10


Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Krasnodar'u değerlendirdi.



KRASNODAR DEĞERLENDİRMESİ



Rus ekibinin hazırlık maçlarını izleyen Stanislav Cherchesov, "Abu Dabi'de ve Rusya'daki maçlar arasında fark vardı. Önce sadece bir hazırlık kampı performansı sergilediler. Ama şimdi daha çabuk ve hızlılar. Yine de Fenerbahçe gibi bir rakibin karşısına çıkacak seviyede değiller." ifadelerini kullandı.



FENERBAHÇE ÇOK GÜÇLÜYDÜ



Tecrübeli teknik adam Fenerbahçe'nin Beşiktaş'la oynadığı maçı izlediğini belirtirken, "Fenerbahçe'yi Beşiktaş karşısında gördüm. Çok güçlüydüler." dedi. Fenerbahçe ve Krasnodar, 16 Şubat Perşembe günü TSİ 19.00'da Rusya'da karşı karşıya gelecek.



 



kaynak:sabah








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