RUSYA'DAN ERDOĞAN'A TAZİYE CEVABI
Olumlu karşılıyoruz
Rus lider Putin'in Su-24 olayı yüzünden meydana gelen durumun Rusya'nın Türk halkına olan dostça duygularını etkilemediğine ilişkin açıklamalarını hatırlatan Matviyenko, "Yapılanların farkına varıldığı için bu mektubu sadece olumlu karşılayabiliriz. Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı'na mektubunda özürlerini dile getirdi, hayatını kaybeden pilotun ailesine baş sağlığı diledi, durumun düzelmesini istediğini belirterek Rusya ile dostça ilişkilerin düzelmesi için her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirtti" dedi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar