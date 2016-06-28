O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

RUSYA'DAN ERDOĞAN'A TAZİYE CEVABI


RUSYA'DAN ERDOĞAN'A TAZİYE CEVABI
Tarih : 28 Haziran 2016, 09:39
Puan Ver : Rusya'dan Erdoğan'a Taziye Cevabı(9/10)8


Olumlu karşılıyoruz



Rus lider Putin'in Su-24 olayı yüzünden meydana gelen durumun Rusya'nın Türk halkına olan dostça duygularını etkilemediğine ilişkin açıklamalarını hatırlatan Matviyenko, "Yapılanların farkına varıldığı için bu mektubu sadece olumlu karşılayabiliriz. Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı'na mektubunda özürlerini dile getirdi, hayatını kaybeden pilotun ailesine baş sağlığı diledi, durumun düzelmesini istediğini belirterek Rusya ile dostça ilişkilerin düzelmesi için her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirtti" dedi.








Etiketler: Rusya  Dan  Erdoğan  A  Taziye  Cevabı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER