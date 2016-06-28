

Olumlu karşılıyoruz







Rus lider Putin'in Su-24 olayı yüzünden meydana gelen durumun Rusya'nın Türk halkına olan dostça duygularını etkilemediğine ilişkin açıklamalarını hatırlatan Matviyenko, "Yapılanların farkına varıldığı için bu mektubu sadece olumlu karşılayabiliriz. Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı'na mektubunda özürlerini dile getirdi, hayatını kaybeden pilotun ailesine baş sağlığı diledi, durumun düzelmesini istediğini belirterek Rusya ile dostça ilişkilerin düzelmesi için her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirtti" dedi.