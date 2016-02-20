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RUSYA'DAN ERDOĞAN İLE OBAMA'NIN ÇAĞRISINA CEVAP


RUSYA'DAN ERDOĞAN İLE OBAMA'NIN ÇAĞRISINA CEVAP
Tarih : 20 Şubat 2016, 13:42
Puan Ver : Rusya'dan Erdoğan İle Obama'nın Çağrısına Cevap(7/10)6


Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'nin Türkiye ile Rusya arasında bir savaş çıkma ihtimali olduğunu belirten sözlerini de değerlendiren Peskov, Rus haber ajansı Ria Novosti'de yer alan habere göre, “Ateş edilen bölgede Suriye Silahlı Kuvvetleri ve Kürtler bulunuyor” diyerek böyle bir ihtimalin söz konusu olmadığını söyledi.



ABD Başkanı Barack Obama ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Rusya'ya ve Suriyeli yetkililere çağrıda bulunarak "ılımlı muhalefete karşı saldırıları durdurun" mesajı vermişlerdi.








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