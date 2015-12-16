

"Kommersant" gazetesinde yer alan habere göre, konuyla ilgili kararname taslağının Ekonomi ve Gelişim Bakanlığı tarafından hazırlanıp hükümete sunulduğunu belirtildi.







Söz konusu taslak, iş ve hizmet ithalatının durdurulmasını, Rus tüzel kişilerin Türklerle kontrat imzalanmasını yasaklamayı kapsıyor. Yaptırımları Rosfinmonitoring'in Merkez Bankası'nın katılımıyla kontrol edeceği belirtildi.







Kommersant'ın Rosfinmonitoring'deki kaynağı, henüz kararname taslağını görmediklerini bildirdi. Kaynak, "Büyük ihtimalle kontrol prosedürü standart olacaktır. Merkez Bankası Türk şirketleri ile belirli bir tarihten sonra imzalanan sözleşmeler çerçevesinde yürütülen şüpheli operasyonları listeye alabilir ve daha sonra Rosfinmonitoring'i bilgilendirebilir" dedi.







Kısıtlamaların sadece yeni kontratları kapsayacağı, 10 Aralık'a kadar imzalanan kontratların yasal olduğu belirtildi. Ayrıca, uzun süredir Rus piyasasında faaliyet gösteren Türk şirketler için de daha sonra istisnalar yapılabileceğine dikkat çekildi.







Tataristan'da şu ana kadar yıllık 1,8 milyon metreküp ürün kapasiteli Avrupa'nın en büyük fabrikasını açan Hayat Holding, Rusya kereste sektöründeki en büyük Türk temsilci konumunda bulunuyor.