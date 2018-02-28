RUSYA'DAN 'DÜNYA SAVAŞI MI ÇIKACAK' DEDİRTEN İDDİA: GÖZLER ABD'DE!
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İkinci Dünya Savaşına gönderme yapıp, ABD'yi, Avrupa ülkelerine Ruya'ya karşı kullanılmak üzere nükleer silah eğitimi verdiğini iddia etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'yi, Avrupa ülkelerinin silahlı kuvvetlerini Rusya'ya karşı kullanmak amacıyla taktik nükleer silahlar konusunda eğitmekle suçladı.
İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden Silahsızlanma Konferansı'nda konuşan Lavrov, dünyadaki karmaşık koşullar altında özellikle küresel ve bölgesel düzeyde güvenliğin ve istikrarın sağlanması için sistematik toplu bir çabaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
"RUSYA'YA KARŞI NÜKLEER SİLAH EĞİTİMİ VERİYOR"
Lavrov, ABD'nin Avrupa'da bulunan stratejik olmayan nükleer silahlarla "nükleer silahsızlanmayı" engellediğini belirterek, "ABD ordusu Avrupa ülkelerinin silahlı kuvvetlerini Rusya'ya karşı kullanmak üzere taktik nükleer silahlar konusunda eğitiyor." ifadesini kullandı.
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINI HATIRLATTI
ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'da kullandığı atom bombasına atıfta bulunan Lavrov, "Şimdi, Avrupa vatandaşlarına kendi topraklarında, onu kullanmış olan tek devlet tarafından sahip olunan en güçlü kitle imha silahlarının konuşlandırılmasına hayır demelerini umuyoruz." şeklinde konuştu.
Lavrov, nükleer silahsızlanmanın açık şekilde uluslararası gündemin ana maddesini oluşturmaya devam ettiğini dile getirerek, ülkesinin stratejik saldırı silahlarının azaltılmasına katkı vererek üzerine düşen vazifeyi yaptığını belirtti.
Kaynak: haberinburada
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