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rusya'dan doğalgazda ukrayna uyarısı

RUSYA'DAN DOĞALGAZDA UKRAYNA UYARISI

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, kış mevsiminde Ukrayna üzerinden Avrupa ve Türkiye'ye yapılan doğalgaz sevkiyatıyla ilgili risklerin bulunduğunu söyledi.

Tarih : 11 Kasım 2016, 11:41
Puan Ver : Rusya'dan Doğalgazda Ukrayna Uyarısı(10/10)11


Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilere açıklama yapan Novak, Ukrayna üzerinden Avrupa ve Türkiye'ye iletilen doğalgazın sevkiyatında kış döneminde sıkıntılar olabileceğini belirtti.



Ukrayna'nın kış öncesinde yeteri kadar doğalgaz depolayamadığını öne süren Aleksandr Novak, "Şu anda da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında devam ediyor. Bu nedenle iletilen gazla ilgili bazı riskler var." dedi.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Rusya  Dan  Doğalgazda  Ukrayna  Uyarısı    haber

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