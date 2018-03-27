Rusya, diplomatlarını sınır dışı eden ülkelere mesaj yolladı, ABD'yi şantaj yapmakla suçladı: Kesinlikle böyle bir terbiyesizliğe hoşgörü göstermeyeceğiz.

Rusya, ABD'yi Rus diplomatların sınır dışı edilmesi için ülkelere şantaj yapmakla suçladı.

ŞANTAJ SUÇLAMASI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, eski Rus ajanı Sergey Skripal'e yönelik İngiltere'de düzenlenen suikast girişimine karşılık olarak Rus diplomatlarının sınır dışı edilmesi konusunda ABD'nin ülkelere "çok büyük bir şantaj" uyguladığını öne sürdü.

"HOŞGÖRÜ GÖSTERMEYECEĞİZ"

Bakan Lavrov Özbekistan'da yaptığı açıklamada, Rus diplomatların sınır dışı edilmesine karşılık verileceğini söyleyerek, "Kesinlikle böyle bir terbiyesizliğe hoşgörü göstermeyeceğiz" dedi.

100 DİPLOMATI SINIR DIŞI EDİYORLAR

Eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde zehirlenmişti.

Soruşturmayı yürütenler eski ajan ve kızının askeri bir sinir gazıyla öldürüldüğünü belirtiyor.

Olayın ardından 20'den fazla ülke 100 civarı Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Bu kadar büyük çapta bir diplomatik sınır dışı kararının daha önce görülmediği belirtiliyor.

Sergey Skripal ve kızı

İNGİLTERE, MOSKOVA'YI SUÇLUYOR

İngiltere suikast girişiminden doğrudan Moskova yönetimini sorumlu tutuyor. Avrupa Birliği liderleri de geçen hafta suikast girişiminin arkasında Rusya'nın olduğu savının "muhtemelen doğru olduğunu" söylemişti.

Rusya ise suçlamaları reddediyor.

"AVRUPA'DA BİRKAÇ BAĞIMSIZ ÜLKE KALDI"

Bakan Lavrov, sınır dışı kararlarından özellikle Washington'ı sorumlu tutu.

Lavrov, "Ne zaman bu veya şu ülkeden bir ya da iki diplomat sınır dışı edilse, kulaklarımıza özürler fısıldanırken, biliyoruz ki bu çok büyük bir baskının, çok büyük bir şantajın sonucu. Maalesef bu Washington'ın uluslararası alanda kullandığı ana araç haline geldi" dedi.

"Pek çok kez modern dünyada, modern Avrupa'da sadece birkaç bağımsız ülke kaldığını vurguladığımızda haklı olduğumuz sonucunu görmezden gelmek zor" ifadelerini de kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

PUTİN MİSİLLEME İÇİN BİR DİZİ SEÇENEĞİ GÖZDEN GEÇİRİYOR

Rusya Dışişleri Bakanı, Rus lider Putin'in misilleme için bir dizi seçeneği gözden geçireceğini söyledi.

Rus senatör Vladimir Dzhabarov'un ABD'nin 60 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına "kısasa kısas" şeklinde yanıt verileceğini söylediği de belirtiliyor.

Rusya'nın ABD büyükelçiliği, Seattle'daki Rus Konsolosluğu'nun kapatılmasıyla ilgili Twitter'dan bir anket düzenledi.

"Ankette karar size kalsaydı Rusya'daki hangi konsolosu sınır dışı ederdiniz?" denilerek Rusya'daki Amerikan konsolosları sıralandı.

"YILLARCA KENDİNE GELEMEMESİNE SEBEP OLACAK DARBE"

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ise Times gazetesine verdiği röportajda, Rusya'nın "pervasız" tavırlarına karşı Batı'nın tepkisini "bir dönüm noktası" olarak tanımladı.

"Şimdiye kadar bu kadar çok ülke Rus diplomatları sınır dışı etme konusunda bir araya gelmedi" diyen Johnson, sınır dışı kararlarını "Rus istihbaratının yıllarca kendine gelememesine sebep olacak bir darbe" olarak yorumladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, birlik üyesi 14 ülkenin bazı Rus diplomatları sınır dışı edeceğini açıklamıştı.

Avusturya, Yunanistan ve Portekiz'in de aralarında bulunduğu ülkeler, İngiltere'yi desteklediklerini açıklamalarına ve olayı kınamalarına rağmen diplomatları sınır dışı etmeyeceklerini duyurmuştu.

Kaynak: haberinburada