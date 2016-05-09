

Kızıl Meydan'da düzenlenen askeri geçit törenine 10 binden fazla asker, 135 askeri araç, 71 uçak yer aldı. Bu yıl törene ilk kez kadın askerler de katıldı. Kutlamalara özel düzenlenen askeri geçitte T-14 "Armata", BMP "Kurganets-25" tankları, "Rakuşka" zırhlı personel taşıyıcıları ve "Koalitsiya-CV" kendinden tahrikli topçu silahları yer aldı.







Kızıl Meydan'da ayrıca, basında yer alan aksi yönde haberlere karşın, S-400 Triumf roket sistemi de gösterildi. Askeri geçidin geleneği hale gelen "Topol" stratejik roket kompleksleri yerine Kızıl Meydan'da yeni nesil "Yars" kompleksleri geçti.







Askeri geçitte hava kuvvetlerini onlarca uçak ve helikopter temsil etti. Bunların arasında Suriye'deki operasyonlarda kendisini gösteren Mi-28N (Noçnoy Ohotnik) ve Ka-52 (Alligator), Su-24, Su-34, Su-25 ve Su-35 uçakları öne çıktı.