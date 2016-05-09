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rusya'dan dev gövde gösterisi

RUSYA'DAN DEV GÖVDE GÖSTERİSİ

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazanılan zaferin 71. yıldönümü Kızıl Meydan'da askeri birlikler ve askeri araçların geçit töreni ile görkemli bir şekilde kutlandı.

Tarih : 09 Mayıs 2016, 14:12
Puan Ver : Rusya'dan Dev Gövde Gösterisi(8/10)7


Kızıl Meydan'da düzenlenen askeri geçit törenine 10 binden fazla asker, 135 askeri araç, 71 uçak yer aldı. Bu yıl törene ilk kez kadın askerler de katıldı. Kutlamalara özel düzenlenen askeri geçitte T-14 "Armata", BMP "Kurganets-25" tankları, "Rakuşka" zırhlı personel taşıyıcıları ve "Koalitsiya-CV" kendinden tahrikli topçu silahları yer aldı.



Kızıl Meydan'da ayrıca, basında yer alan aksi yönde haberlere karşın, S-400 Triumf roket sistemi de gösterildi. Askeri geçidin geleneği hale gelen "Topol" stratejik roket kompleksleri yerine Kızıl Meydan'da yeni nesil "Yars" kompleksleri geçti.



Askeri geçitte hava kuvvetlerini onlarca uçak ve helikopter temsil etti. Bunların arasında Suriye'deki operasyonlarda kendisini gösteren Mi-28N (Noçnoy Ohotnik) ve Ka-52  (Alligator), Su-24, Su-34, Su-25 ve Su-35 uçakları öne çıktı.








Etiketler: Rusya  Dan  Dev  Gövde  Gösterisi    haber

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