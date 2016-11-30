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rusya'dan cumhurbaşkanı erdoğan'a yanıt

RUSYA'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YANIT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki Türk askeri birliklerinin Beşar Esad'ın hükümranlığına son vermek için orada olduğuna dair çıkışına Rusya'dan yanıt geldi. İlk açıklamayı Kremlin sözcüsü Peskov yaptı.

Tarih : 30 Kasım 2016, 16:55
Puan Ver : Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yanıt(7/10)8


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki Türk askeri birliklerinin Beşar Esad'ın hükümranlığına son vermek için orada olduğuna dair çıkışına Rusya'dan yanıt geldi. İlk açıklamayı Kremlin sözcüsü Peskov yaptı. Peskov, Erdoğan'ın sözlerini "sürpriz" olarak değerlendirdi ve Ankara'dan açıklama beklediklerinin altını çizdi. Rus Dışişleri sözcüsü Zaharova da "Biz söylenen sözlere değil uluslararası anlaşmalarda atılan imzalara bakarız" ifadelerini kullandı. Alanya'da 1 Aralık'ta Türk ve Rus Dışişleri Bakanları zirvesi gerçekleşecek.



Zaharova da yanıt verdi



Alanya'da 1 Aralık'ta gerçekleşecek Türk ve Rus Dışişleri Bakanları zirvesi öncesinde bir tepki de Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan geldi.  Zaharova düzenlediği haftalık basın toplantısında Erdoğan'ın sözleri sorulduğunda şu yanıtı verdi:



"Biz Suriye krizi çözümü konusunda kimin ne söylediğine değil, üst düzey temaslar sırasında varılan ve imzalanan anlaşmalara bakarız. Bu konu ikili düzeyde temaslar yanı sıra Suriye Temas Gurubu toplantılarında da imzalanan belgelerle desteklenmiştir. Suriye krizinin ayrıca masa başına oturulması dışında güç kullanılmasına dayalı çözümü bulunmadığı defalarca tüm ilgili taraflarca vurgulanmıştır. Suriye konusunda tek çıkış yolunun masaya oturmak olduğu BMGK tarafından alınan kararda da vurgulanıyor."



 



 



kaynak:cnntürk








Etiketler: Rusya  Dan  Cumhurbaşkanı  Erdoğan  A  Yanıt    haber

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