RUSYA'DAN ÇOK SERT AÇIKLAMA: ABD BİZE SAVAŞ İLAN ETTİ
ABD Başkanı Trump'ın Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yönelik sert yaptırımları içeren tasarıyı onaylamasının ardından ilk tepki Rusya'dan geldi.
Medvedev, sosyal medya sitesi Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Kongresinin, yeni yaptırım tasarısının ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanarak yasalaşmasını değerlendirdi.
"TRUMP, BÜYÜK BİR ACİZLİK GÖSTERDİ"
ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin düzelme ihtimalinin artık kalmadığını vurgulayan Medvedev, "Trump yönetimi de büyük bir acizlik göstererek tüm yürütme gücünü Kongre'ye devretti." ifadelerini kullandı.
"ABD, TİCARET SAVAŞI BAŞLATTI"
ABD'nin, Rusya'ya karşı tam kapsamlı bir ticaret savaşı başlattığına işaret eden Medvedev, Rusya'nın yeni yaptırımlarla başa çıkmayı başaracağını söyledi.
TRUMP, YAPTIRIMLARI ONAYLAYIP YETKİYİ KONGREYE DEVRETMİŞTİ
Trump, ABD Kongresinin Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırım tasarısını bugün imzalamıştı. Yasalaşan tasarı ile Trump'ın Rusya'ya uyguladığı yaptırımları kaldırmaya ya da değiştirmeye yönelik olası adımlarının, Kongrenin onayına tabi tutulması gerekecek.
Kaynak: haberinburada
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