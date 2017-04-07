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rusya'dan çok önemli buğday açıklaması

RUSYA'DAN ÇOK ÖNEMLİ BUĞDAY AÇIKLAMASI

Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkovich, Rusya ve Türkiye buğday sınırlamaları konusunda iki hafta içinde görüşme yapacağını açıkladı.

Tarih : 07 Nisan 2017, 13:12
Puan Ver : Rusya'dan Çok Önemli Buğday Açıklaması(8/10)7


Rusya Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich, Rusya ve Türkiye'nin Rusya buğdayına uyguladığı kısıtlamalar hakkında iki hafta içerisinde görüşme yapmayı planladıklarını belirtti.



Gazetecilere konuşan Dvorkovich, sınırlamaların mantıklı olmadığını söyledi.



 



kaynak:hürriyet








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