RUSYA'DAN BM'YE DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK DOĞU GUTA ÇAĞRISI
Rusya, Esad rejiminin katliamlarının sürdüğü Doğu Guta'da yaşananları görüşmek üzere BMGK'yı toplantıya çağırdı.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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