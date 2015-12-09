RUSYA'DAN BEKLERKEN KÖTÜ HABER İRAN'DAN GELDİ!
Rus uçağının düşürülmesi ile ortaya çıkan krizin ardından herkes Rusya'nın Türkiye'ye verilen doğalgazı kesmesini beklerken kötü haber İran'dan geldi. İran günlük 30 milyon metreküplük gaz akışını yarı yarıya azalttı.
Rus uçağının düşürülmesi ile ortaya çıkan krizin ardından herkes Rusya'nın Türkiye'ye verilen doğalgazı kesmesini beklerken kötü haber İran'dan geldi. İran günlük 30 milyon metreküplük gaz akışını yarı yarıya azalttı.
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