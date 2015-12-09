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rusya'dan askeri üs iddialarına yanıt

RUSYA'DAN ASKERİ ÜS İDDİALARINA YANIT

Rusya Savunma Bakanlı Sözcüsü Rusya'nın, Suriye'de yeni hava üssü inşa ettiği iddialarını "Uçaklarımız Himeymim Hava Üssü'nden Suriye'nin en uzak noktasına en fazla 40 dakikada ulaşıyor. İkinci bir üsse ihtiyacımız yok" yanıtıyla reddetti.

Tarih : 09 Aralık 2015, 15:50
Puan Ver : Rusya'dan Askeri Üs İddialarına Yanıt(9/10)11


Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, gazetecilere yaptığı  açıklamada, Rusya'nın Suriye'de yeni bir hava üssü kurduğu iddialarının gerçeği  yansıtmadığını belirtti.

 

Konaşenkov, "El Şayrat bölgesinde yeni bir hava üssü kuracağımıza dair  haberler yapıldı. Uçaklarımız, Himeymim Hava Üssü'nden Suriye'nin en uzak  noktasına, en fazla 40 dakikada ulaşıyor. İkinci bir üsse ihtiyacımız yok" dedi.

 

Basında çıkan bazı haberlerde, Rusya'nın Suriye'de yeni bir hava üssü  inşa ettiği öne sürülmüş, Humus kenti yakınlarındaki üsse askeri personel ve  ekipman gönderildiği iddia edilmişti.








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