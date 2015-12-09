Rusya Savunma Bakanlı Sözcüsü Rusya'nın, Suriye'de yeni hava üssü inşa ettiği iddialarını "Uçaklarımız Himeymim Hava Üssü'nden Suriye'nin en uzak noktasına en fazla 40 dakikada ulaşıyor. İkinci bir üsse ihtiyacımız yok" yanıtıyla reddetti.



Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Suriye'de yeni bir hava üssü kurduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.







Konaşenkov, "El Şayrat bölgesinde yeni bir hava üssü kuracağımıza dair haberler yapıldı. Uçaklarımız, Himeymim Hava Üssü'nden Suriye'nin en uzak noktasına, en fazla 40 dakikada ulaşıyor. İkinci bir üsse ihtiyacımız yok" dedi.







Basında çıkan bazı haberlerde, Rusya'nın Suriye'de yeni bir hava üssü inşa ettiği öne sürülmüş, Humus kenti yakınlarındaki üsse askeri personel ve ekipman gönderildiği iddia edilmişti.