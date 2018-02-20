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Rusya'dan Ankara ve Şam'a kritik Afrin çağrısı!

RUSYA'DAN ANKARA VE ŞAM'A KRİTİK AFRİN ÇAĞRISI!

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Afrin'deki durum, Şam ve Ankara'nın doğrudan diyalog kurmasıyla çözülebilir" dedi.

Tarih : 20 Şubat 2018, 16:40
Puan Ver : Rusya'dan Ankara Ve Şam'a Kritik Afrin Çağrısı!(6/10)2

Rus Interfax haber ajansının haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Afrin'deki durum, Şam ve Ankara'nın doğrudan diyalog kurmasıyla çözülebilir" dedi.

"ŞAM'LA DOĞRUDAN DİYALOG YOLUYLA TAMAMEN KORUNABİLİR"

Moskova'da Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Afrin'deki durumla ilgili "Türkiye'nin güvenlik çıkarları, Şam'la doğrudan diyalog yoluyla tamamen korunabilir" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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