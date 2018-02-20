RUSYA'DAN ANKARA VE ŞAM'A KRİTİK AFRİN ÇAĞRISI!
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Afrin'deki durum, Şam ve Ankara'nın doğrudan diyalog kurmasıyla çözülebilir" dedi.
Rus Interfax haber ajansının haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Afrin'deki durum, Şam ve Ankara'nın doğrudan diyalog kurmasıyla çözülebilir" dedi.
"ŞAM'LA DOĞRUDAN DİYALOG YOLUYLA TAMAMEN KORUNABİLİR"
Moskova'da Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Afrin'deki durumla ilgili "Türkiye'nin güvenlik çıkarları, Şam'la doğrudan diyalog yoluyla tamamen korunabilir" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Market Sapığı, Sıra Bekleyen Kadının Etek Altını Videoya Çekti
- Almanya'da Lima İsimli Köpek Parti Üyesi Yapıldı
- Halk, 5 Yaşındaki Kızı İstismar Edip Öldüren Zanlıları Linç Etti
- Özgürlüğe Yolculuk! Mezbahaya Götürülürken Kaçtı, Yüzerek Adaya Çıktı
- Abd'de Lise Katliamından Kurtulanlar, Silahlanmaya Karşı Sokağa Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar