RUSYA'DAN AÇIKLAMA! KRİZ SONRASI KRİTİK ZİYARET
Moskova'da Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani'yle bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, görüşmenin basına açık kısmında konuştu.
Bazı Körfez ülkeleriyle Katar arasında yaşanan durumun Rusya'yı endişelendirdiğini belirten Lavrov, mevcut durumun diyalog yoluyla aşılmasından yana olduklarını ifade etti.
"DOHA İLE TÜM KONULARDA DİYALOĞU SÜRDÜRECEĞİZ"
Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, "Rusya, diğer ülkelerin işlerine müdahale etmiyor ancak komşu ülkeler arasındaki ilişkilerin kötüye gitmesi bizleri memnun edemez" diyen Lavrov, Arap dünyasında son dönemde yaşanan gerilimler de dahil olmak üzere Doha ile tüm konularda diyaloğu sürdüreceklerinin altını çizdi.
Rusya'nın Körfez ülkeleri için ana tehdidin terör olduğuna inandığını kaydeden Lavrov, terörle mücadele etmek için işbirliğinin önem taşıdığını belirtti.
kaynak:haber7
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