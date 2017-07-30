ABD senatosunda Rusya'ya karşı yaptırımlar öngören tasarının kabul edilmesine Rusya'dan sert tepki geldi. Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Eğer ABD bu yolda devam ederse karşılık veririz" ifadelerini kullandı.

ABD ile Suriye arasındaki gerilim tırmanıyor. Rusya'ya karşı yaptırımların ABD senatosunda onaylanmasına Rusya'dan sert tepki geldi.

"SAÇMA VE KABUL EDİLEMEZ"

ABC kanalında yayınlanan 'This Week' programına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, kararı sert ifadelerle eleştirdi. Ryabkov, "saçma ve kabul edilemez" olarak nitelendirdiği yaptırım kararının 'bardağı taşıran son damla' olduğunu ifade etti.

"ABD BÖYLE DEVAM EDERSE KARŞILIK VERİRİZ"

Ryabkov, "Eğer ABD tarafı bu yolda devam ederse biz de buna yanıt veririz. Benzer bir şekilde karşılık veririz' diye konuşan Ryabkov, iki ülke arasında tansiyonun daha tırmanacağının sinyalini verdi.

Kaynak: haberinburada