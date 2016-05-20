RUSYA'DAN ABD'YE TEKLİF: EL NUSRA'YI BİRLİKTE VURALIM
Rusya'nın Suriye'de ortak hava harekatı düzenleme teklifi Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan geldi.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu Suriye'de 25 Mayıs'tan itibaren ateşkese uymayan El Nusra Cephesi ve diğer muhalifleri hedef alacak ortak hava harekatı başlatmak için ülkesinin ABD'ye ve IŞİD karşıtı koalisyona teklifte bulunduklarını söyledi.
Teklifte Türkiye'den Suriye'ye geçenler dahil olmak üzere silah taşıyan kamyon konvoylarının hedef alınması öngörülüyor.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye hükümetinin de tekliften haberdar olduğunu söyledi.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ülkesinin Suriye'de ateşkese uymanlara tek taraflı saldırma hakkını saklı tuttuğunu belirtti.
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