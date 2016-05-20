O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

RUSYA'DAN ABD'YE TEKLİF: EL NUSRA'YI BİRLİKTE VURALIM


RUSYA'DAN ABD'YE TEKLİF: EL NUSRA'YI BİRLİKTE VURALIM
Tarih : 20 Mayıs 2016, 17:23
Puan Ver : Rusya'dan Abd'ye Teklif: El Nusra'yı Birlikte Vuralım(9/10)6


Rusya'nın Suriye'de ortak hava harekatı düzenleme teklifi Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan geldi.



Rusya Savunma Bakanı Şoygu Suriye'de 25 Mayıs'tan itibaren ateşkese uymayan El Nusra Cephesi ve diğer muhalifleri hedef alacak ortak hava harekatı başlatmak için ülkesinin ABD'ye ve IŞİD karşıtı koalisyona teklifte bulunduklarını söyledi.



Teklifte Türkiye'den Suriye'ye geçenler dahil olmak üzere silah taşıyan kamyon konvoylarının hedef alınması öngörülüyor.



Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye hükümetinin de tekliften haberdar olduğunu söyledi.



Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ülkesinin Suriye'de ateşkese uymanlara tek taraflı saldırma hakkını saklı tuttuğunu belirtti.








Etiketler: Rusya  Dan  Abd  Ye  Teklif  El  Nusra    Birlikte  Vuralım    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER