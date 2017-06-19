Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Esed rejimine ait bir uçağı düşürmesinin ardından, kendi hava kuvvetlerinin etkin olduğu bölgelerde uçan herhangi bir cismi hedef olarak göreceğini duyurdu



Rakka'da ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların Esed rejimine bağlı bir savaş uçağını düşürmesinin yankıları sürüyor.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiği yönündeki açıklamanın ardından bir açıklama da Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi.



Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 19 Haziran itibariyle ABD ile hava kazalarını engellemek için yapılan istihbarat paylaşım kanalının askıya alındığı duyuruldu. Rusya, kendi hava kuvvetlerinin aktif olduğu bölgelerde, herhangi bir uçan cismi hedef olarak göreceğini belirtti.







kaynak:habertürk