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Rusya'dan ABD'ye Suriye çıkışı: Devlet benzeri yapı kurmak istiyorlar

RUSYA'DAN ABD'YE SURİYE ÇIKIŞI: DEVLET BENZERİ YAPI KURMAK İSTİYORLAR

ABD'nin Suriye politikasını sert sözlerle eleştiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Devlet benzeri bir yapı oluşturma yolunda ilerliyorlar." dedi.

Tarih : 13 Şubat 2018, 19:40
Puan Ver : Rusya'dan Abd'ye Suriye Çıkışı: Devlet Benzeri Yapı Kurmak İstiyorlar(10/10)6

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye politikasını sert sözlerle eleştirdi. Lavrov, "ABD'nin adımları daha çok Suriye topraklarının büyük bölümünde, Fırat Nehri'nin doğu yakasından Irak sınırına kadar bir bölümde devlet benzeri bir yapı oluşturma yolunda ilerliyor" dedi.

"BU DAR BAKIŞ AÇISININ SONUÇLARINI ŞİMDİ GÖRÜYORUZ"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Suriye'deki farklı Kürt gruplara yaklaşımını göz ardı etmenin dar bir bakış açısı olduğunu savunarak "Bu dar bakış açısının sonuçlarını şimdi görüyoruz." dedi.

"ABD, SURİYE'DE SONSUZA KADAR KALMAYI PLANLIYOR"

Lavrov, başkent Moskova'da Belçikalı mevkidaşı Didier Reynders'le düzenlediği basın toplantısında, ABD'yi Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan tek taraflı adımlar atmakla suçladı.

ABD'nin, Suriye'de uzun süre, belki de sonsuza kadar kalmayı planladığını savunan Lavrov, "ABD, Suriye'de herkes için kabul edilebilir bir güç değişikliğiyle noktalanacak istikrarlı bir siyasi süreç oluşana kadar kalmak istediğini belirtiyor. Bu, rejim değişikliği demektir." diye konuştu.

"DEVLET BENZERİ YAPI KURMAK İSTİYORLAR"

Lavrov, ABD'yi, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan tek taraflı adımlar atmakla suçlayarak "ABD'nin attığı adımların, Fırat Nehri'nin doğusundan başlayarak Irak sınırına kadar devlet benzeri bir yapı oluşturmaya yönelik olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"KÜRTLERİN ÇÖZÜM SÜREÇLERİNE KATILMASINDAN YANAYIZ"

ABD'nin, Suriye'nin kuzeyindeki eylemlerine de değinen Lavrov, şöyle konuştu: "ABD, herkesin ama özellikle de Türkiye'nin bu planlara yönelik itirazına rağmen sınır gücü kuvvetleri kurarak SDG'ye (PYD/PKK) geniş mali yardımlar yaptı. Türkiye'nin farklı Kürt gruplara yaklaşımını biliyoruz. Bu farklı şekillerde değerlendirilebilir ancak bu yaklaşım bir gerçek ve bunu tamamen göz ardı etmek dar bir bakış açısı. Bu dar bakış açısının Afrin de dahil olmak üzere yarattığı durumu görüyoruz."

Lavrov, Kürtlerin Suriye'deki siyasi çözüm süreçlerine katılmasından yana olduklarını yineleyerek Kürtlerin, Suriye toplumunun değişmez bir parçası olduğunu söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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