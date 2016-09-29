

Rejim güçleri Rusya'nın hava saldırılarının yardımıyla Halep kentine yönelik operasyonlarını sürdürürken, ABD'den Moskova Yönetimi'ne çok sert tepki geldi. Rusya'dan ABD'ye yanıt ise gecikmedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Bir atı su kenarına yönlendirebilirsiniz ama atı o suyu içmeye zorlayamazsınız. Bizim de kendi yaklaşımlarımız ve kendi prensiplerimiz var" dedi.