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rusya'dan abd'nin suriye'de ‘uçuşa yasak bölge' önerisine yanıt

RUSYA'DAN ABD'NİN SURİYE'DE ‘UÇUŞA YASAK BÖLGE' ÖNERİSİNE YANIT

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Suriye'de Rus ordusu dahil tüm hava güçlerinin belirli bölgelerde uçuşlarını durdurması şeklindeki önerisinin "işe yaramayacağını" savundu.

Tarih : 22 Eylül 2016, 14:11
Puan Ver : Rusya'dan Abd'nin Suriye'de ‘Uçuşa Yasak Bölge' Önerisine Yanıt(0/10)


Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Suriye'de Rus ordusu dahil tüm hava güçlerinin belirli bölgelerde uçuşlarını durdurması şeklindeki önerisinin "işe yaramayacağını" savundu. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye'de kilit noktalarda tüm uçakların uçuşunun yasaklanması gerektiğini söylemişti. Suriye'de uçuşa yasak 'güvenli bölge' kurulması fikri, Türkiye tarafından Mayıs 2013'ten bu yana öneriliyordu.








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