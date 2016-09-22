

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Suriye'de Rus ordusu dahil tüm hava güçlerinin belirli bölgelerde uçuşlarını durdurması şeklindeki önerisinin "işe yaramayacağını" savundu. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye'de kilit noktalarda tüm uçakların uçuşunun yasaklanması gerektiğini söylemişti. Suriye'de uçuşa yasak 'güvenli bölge' kurulması fikri, Türkiye tarafından Mayıs 2013'ten bu yana öneriliyordu.