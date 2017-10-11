RUSYA'DAN ABD'Lİ DİPLOMATLAR İÇİN YENİ HAMLE! KOTA GELİYOR
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Rusya'daki büyükelçiliklerinde ve konsolosluk görevlerinde çalışan diplomatik personel sayısının 300'den aşağı düşürülmesini talep edeceklerini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Rusya'daki ABD büyükelçiliğinde ve konsolosluk görevlerinde çalışan diplomatik ve teknik personel sayısının 300 ya da daha aşağıya düşürülmesini talep edebileceklerini söyledi.
DAHA ÖNCE 455'E DÜŞÜRÜLMESİNİ TALEP ETMİŞLERDİ
Rusya, Moskova'daki ABD büyükelçiliğinde ve konsolosluk görevlerinde çalışan diplomatik ve teknik personel sayısının 1 Eylül'e kadar 455'e düşürülmesini talep etmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD'nin Ukrayna konusunda Rusya ile derin görüş ayrılığı içinde olduğunu ancak her şeyi bir anda kestirip atmanın da iyi bir fikir olmadığını dile getirerek, "ABD ve Rusya'nın halen tartışacak önemli ulusal güvenlik meseleleri bulunuyor." ifadelerini kullanmış, Rusya'nın ülkedeki Amerikan diplomat sayısını 755 kişi azaltma kararına 1 Eylül'de karşılık vereceklerini söylemişti.
Kaynak: haberinburada
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