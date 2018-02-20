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Rusya'daki Türk Büyükelçiliğine şüpheli paket gönderildi

RUSYA'DAKİ TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİNE ŞÜPHELİ PAKET GÖNDERİLDİ

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne içinde şüpheli toz madde bulunan bir mektup gönderildi. Şüpheli paket analiz için emniyete teslim edildi.

Tarih : 20 Şubat 2018, 20:10
Puan Ver : Rusya'daki Türk Büyükelçiliğine Şüpheli Paket Gönderildi(6/10)2

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne içinde şüpheli toz madde bulunan bir mektup gönderildiği belirtildi.

ŞÜPHELİ PAKET GÖNDERİLDİ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Moskova Bölge İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre kimliği belirsiz kişiler, elçilik binasına şüpheli bir paket gönderdi.

TEHDİT OLUŞTURMADIĞI BELİRLENDİ

Açıklamada, "Diplomatik temsilcilik çalışanları, içinde şüpheli toz madde bulunan bir mektup teslim aldı. Olay yerine bakanlığa ait mobil laboratuar gönderilerek radyasyon ve kimyasal madde ölçümü yapıldı. Yapılan analiz sonucunda şüpheli maddenin elçilik çalışanları için tehdit oluşturmadığı belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

Şüpheli maddenin detaylı analiz için emniyet güçlerine gönderildiği kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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