Rusya'nın Surgut kentindeki bıçaklı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Olayda 7 kişi yaralanmış, saldırgan öldürülmüştü.

SALDIRGAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Terör örgütü DEAŞ propaganda ajansı Amaq'dan yaptığı açıklamada Rusya'nın Surgut kentindeki bıçaklı saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Saldırıda 7 kişi yaralanmış, polis saldırganı vurup öldürmüştü.

YARALILARDAN İKİSİNİN DURUMU AĞIR

Rus yetkililer saldırganın Surgut'ta yaşayan bir kişi olduğunu açıklamış ayrıca ilk ihtimal olarak terörün değerlendirilmediğini belirtmişti.

Ancak soruşturmanın devam ettiği vurgulanmıştı.

Olay başkent Moskova'nın 2 bin 100 kilometre kuzeydoğusundaki petrol zengini Hantı-Mansi özerk bölgesinde meydana gelmişti. Hantı-Mansi yönetimi yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Kaynak: haberinburada