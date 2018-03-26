Son Dakika! Rusya'nın Sibirya bölgesindeki alışveriş merkezinde meydana gelen yangında ölenlerin sayısı 64'e yükseldi. Ölenlerden çoğunun çocuk olduğu da gelen bilgiler arasında.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde Kemerovo kentindeki alışveriş merkezi yangınında ölenlerin sayısının 64'e çıktığı, birçok kişinin hala kayıp olduğu bildirildi.

40'I ÇOCUK 69 KİŞİ KAYIP

Rusya Araştırma Komitesinden yapılan açıklamada, "Şu anda Kemerovo alışveriş merkezinde meydana gelen yangın sırasında 64 kişinin öldüğünü teyit edebiliriz" denildi. 40'ı çocuk 69 kişininse kayıp olduğu belirtildi.

YANGIN SİNEMA SALONUNDA ÇIKTI

Yetkililer ilk belirlemelere göre, yangının alışveriş merkezinde bulunan sinema salonlarından birinde çıktığını ve bin metrekarelik bir alana hasar verdiğini açıklarken, yangını söndürmek üzere yüzlerce itfaiyecinin görevlendirildiği ifade edildi. Araştırma Komitesi, iki sinema salonunun çöktüğünü bildirdi.

"İÇERİDE KAÇ KİŞİ OLDUĞU BİLİNMİYOR"

Yerel Rus Acil Durum Hizmetleri Bakanlığı yetkilisi Alexandre Eremeyev, "Alışveriş merkezi Pazar günü insanlarla doluydu. Hiç kimse, yangın başladığında içeride kaç kişi olduğunu bilmiyor" dedi.

120 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Kurtarma ekipleri, alışveriş merkezinden yaklaşık 120 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

BAŞBAKAN'DAN MEDVEDEV'E TAZİYE MESAJI

Başbakan Yıldırım, Rusya'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği alışveriş merkezi yangınıyla ilgili Rusya Başbakanı Medvedev'e taziye mesajı gönderdi.

Kaynak: haberinburada