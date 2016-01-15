

Rus ekonomisi tarihinin en zor günlerini yaşarken Türkiye'ye uygulanan ticaret ambargosu da Kremlin yönetimini yıpratmaya başladı. Rusya'da dolar ülkede 76 rubleye çıkarak tarihi rekorunu kırdı. Öte yandan 30 doların altına inen brent petrolün varil fiyatı da Putin'in önündeki en büyük sorunlardan biri.Ülkenin içinde bulunduğu mali koşullar hakkında yorum yapan Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev kendilerini bekleyen durumu şöyle özetliyor: En kötü senaryoya karşı hazırlıklı olmalıyız.Bu yüzden Rusya ekonomik olarak daha da kötüye gitmemek için Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararlarını esnetmeye karar verdi.Yaptırımlara dahil edilen sektörlerde Türkiye'nin sunduğu hizmetlerin başka yoldan karşılanamaması veya muadil mal ve hizmetin iç piyasada çok pahalıya mal olması durumlarda Türk şirket ve firmalarına özel Rusya hükümet komisyonu kararıyla “Rusya ile iş yapabilir” statüsü tanınacak.