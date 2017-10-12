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Rusya'da Oynanan Bir Maçta Hakem Hatalarına Kızan Spiker, Maçı Anlatmayı Bıraktı

RUSYA'DA OYNANAN BİR MAÇTA HAKEM HATALARINA KIZAN SPİKER, MAÇI ANLATMAYI BIRAKTI

Rusya'da Torpedo Vladimir ile Tekstilshchik Ivanovo takımları arasında oynanan maçta hakem hatalarına kızan spiker, maçı anlatmayı bıraktı.

Tarih : 12 Ekim 2017, 21:40
Puan Ver : Rusya'da Oynanan Bir Maçta Hakem Hatalarına Kızan Spiker, Maçı Anlatmayı Bıraktı(7/10)3

Rusya'da Torpedo Vladimir ile Tekstilshchik Ivanovo takımları arasında oynanan maçta hakem kararlarına sinirlenen spiker Vladimir Nikolsky karşılaşmayı anlatmayı bıraktı.

CEZA SAHASINDAKİ MÜDAHALEYE FRİKİK DEDİ

Torpedo'nun geliştirdiği atakta Tekstilschik kalecisi rakibini ceza sahası içinde yaptığı müdahale ile yere indirdi. İlk olarak penaltı noktasını gösteren hakem Pyotr Miroshnichenko, ardından kararını değiştirdi ve frikik verdi.

ELLE OYNANAN TOPA DEVAM DEDİ

Torpedo oyuncuları itirazda bulunsa da karar değişmezken ceza sahası içine kullanılan frikiğe Tekstilshcik savunması açık bir şekilde elle müdahale etti.

SPİKER MAÇI ANLATMAYI BIRAKTI

Ancak hakem bu pozisyona da devam kararı verince maçın spikeri büyük tepki gösterdi. Mikfrofonunu ve kulaklığını çıkartmadan önce söylenmeye başlayan spiker Vladimir Nikolsky, "Rus futbolunda rezalet" ifadelerini kullandı.

Stüdyoyu terk eden spiker, "Bir yorumcu olmadan futbolu izleyin" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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