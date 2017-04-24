RUSYA'DA OKULDA PATLAMA!
Rusya'nın Dağıstan bölgesinde bir okulda bir el bombasının patlaması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 11 çocuk ise yaralandı.
Okulun müdürü Şamil Abakarov'un anlattığına göre, öğrencilerden birinin getirdiği bir el bombası bilgisayar laboratuvarında patladı. Sputnik'in aktardığı habere göre patlama sonucunda bir öğrenci hayatını kaybetti, 11 öğrenci ise yaralandı.
kaynak:sabah
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