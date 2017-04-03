Rusya'nın St. Petersburg kentinde iki ayrı metro istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamalarda ilk bilgilere göre 10 kişi hayatını kaybetti. Patlamaların ardından yedi metro istasyonu kapatıldı.



Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir metro istasyonunda patlama meydana geldi. Metro istasyonundan büyük bir Duman yükseldiği bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildiği bildiriliyor.



İlk gelen bilgilere göre 10 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısı yükselebilir... Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda durumun ne kadar ciddi olduğu, çok sayıda insanın kanlar içinde yerde yattığı görülüyor. Yüzlerce insanın metro istasyonunun dışından beklediği belirtiliyor.











kaynak:milliyet