

Rusya'nın kuzeyinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen göçük sonucu 90 madencinin enkaz altında kaldığı bildirildi.



Rusya'nın Vorkuta kentinde bulunan Severnaya kömür madeninde göçük meydana geldi. Yetkililer, yaklaşık 90 madencinin göçük altında kaldığını ifade ederken, arama kurtarma çalışmalarının başladığını bildirdi. Rusya Acil Durum Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çok sayıda madencinin göçük altında kaldığı ve durumun kontrol altına alındığı söylendi.