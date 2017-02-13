RUSYA'DA HELİKOPTER DÜŞTÜ! ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Rusya'nın Altay bölgesinde içinde 5 kişinin bulunduğu helikopter düştü. Arama çalışmaları başlatıldı
Rusya'nın Altay bölgesinde 5 kişinin bulunduğu Robinson R66 tipi helikopterin düştüğü bildirildi.
Tass ajansında yer alan habere göre, Altay yakınlarındaki Teletskoe Gölü'ne düşen helikopterde biri pilot 5 kişi bulunuyordu.
Düşen helikopterin yolcuları arasında, Rusya'ya bağlı Altay Cumhuriyeti'nin eski Başbakan Yardımcısı Anatoliy Bannıh'ın da yer aldığı kaydedildi.
kaynak:habertürk
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