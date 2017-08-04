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RUSYA'DA ELMAS MADENİNİ SU BASTI: 17 İŞÇİDEN HABER ALINAMIYOR


Rusya'da Elmas Madenini Su Bastı: 17 İşçiden Haber Alınamıyor
Tarih : 04 Ağustos 2017, 23:10
Puan Ver : Rusya'da Elmas Madenini Su Bastı: 17 İşçiden Haber Alınamıyor(6/10)2

Rusya'ya bağlı özerk Yakutistan Cumhuriyetinin Mirnıy kentindeki Mir isimli elmas madeninde sel meydana geldi. Madenin sahibi Alrosa şirketinden yapılan açıklamada "Tahliye çalışmaları sürüyor. Olay sırasında madende 151 kişi vardı" ifadeleri kullanıldı.

133 İŞÇİNİN TAHLİYESİ TAMAMLANDI

Açıklamada 102 kişinin dışarıya çıkarıldığı ve 33 kişi hakkında çalışmaların sürdüğü, ancak 17 madencinin hâlâ kayıp olduğu da aktarıldı. Bölgedeki bir Acil Durumlar Bakanlığı yetkilisi ise 133 kişinin tahliyesinin tamamlandığını belirtti.

SORUŞTURMA İÇİN ÖZEL KOMİSYON KURULACAK

Rus basınının aktardığına göre, bölge savcılığı olayla ilgili inceleme başlatırken Yakutistan lideri Yegor Borisov ve şirket Başkanı Sergey İvanov da olay yerine gitti. Olayın soruşturulması için özel bir komisyon kurulacağı da belirtildi.

300 BİN METREKÜP SU DOLU ÇUKURDAN KAYNAKLANDI

Bölgedeki bir Acil Durumlar Bakanlığı yetkilisi de olayın 300 bin metreküp su dolu bir çukurdan kaynaklanabileceğini ileri sürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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