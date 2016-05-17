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rusya'da cemile tepkisi

RUSYA'DA CEMİLE TEPKİSİ

Eurovision şarkı yarışmasında Ukrayna'ya birincilik getiren bu şarkı Rusya'nın tepkisine neden oldu.

Tarih : 17 Mayıs 2016, 09:45
Puan Ver : Rusya'da Cemile Tepkisi(5/10)2


Eurovision şarkı yarışmasında Ukrayna'ya birincilik getiren bu şarkı Rusya'nın tepkisine neden oldu. Rusya, Kırımlı şarkıcı Cemile'nin, Kırım Tatarları'nın sürgününü anlatan şarkısıyla yakaladığı zaferin politik olduğunu düşünüyor.



Rus yetkilier Ukrayna'nın şarkısında açıkça Rus karşıtlığı yapıldığını iddia ederek, Eurovision kurallarının ihlal edildiğini öne sürüyor. 2014'te Ukrayna kontrolündeki Kırım'ı işgal eden Rusya'nın yarışmayı gelecek yıl boykot edebileceği belirtiliyor. Ukrayna'daysa Cemile'nin zaferi büyük bir sevinçle karşılandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Cemile'yi telefonla arayarak kutladı. Cemile'nin tebrik telefonu ile duygulandığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ilettiği belirtildi.



Cemile "1944" adlı şarkısını, İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet lider Stalin tarafından Almanlarla işbirliği yaptıkları gerekçesiyle sürülen Tatarlar'dan olan büyük babaannesinin anlattığı anılardan esinlenerek yazdığını söylüyor. 1944 ile 1947 arasında büyük bölümü Özbekistan'a olmak üzere 200 bin Tatar, Stalin'in emriyle Kırım'dan sürgün edilmişti. 1980'li yıllara kadar Tatarlar'ın yurtlarına dönmesine izin verilmedi.



Kırımlı şarkıcı Cemile ise politik bir insan olmadığını vurgulayuyor, "Politikacılar değişir, müzik hep aynı kalır. Ben sadece büyük babaannemin hikâyesini anlattım. İnsanlara bu acıyı hatırlatıp düşünmelerini istedim" diyor.








Etiketler: Rusya  Da  Cemile  Tepkisi    haber

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