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RUSYA'DA BIÇAKLI SALDIRI! 8 KİŞİYİ YARALAYAN SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ


Rusya'da Bıçaklı Saldırı! 8 Kişiyi Yaralayan Saldırgan Öldürüldü
Tarih : 19 Ağustos 2017, 12:50
Puan Ver : Rusya'da Bıçaklı Saldırı! 8 Kişiyi Yaralayan Saldırgan Öldürüldü(6/10)2

Rusya'nın Surgut kentinde bir kişi bıçakla etraftaki insanlara saldırdı. Polis 8 kişiyi yaralayan saldırganı öldürdü.

YOLDAN GEÇEN VATANDAŞLARA SALDIRDI

Rusya Araştırma Komitesince yapılan açıklamada, Surgut kentinde bıçaklı bir kişinin, yoldan geçen vatandaşlara saldırdığı belirtildi.

8 KİŞİYİ YARALAYAN SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırıda 8 kişi yaralandı. Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.

Olayın ardından Rus güvenlik güçleri bölgede güvenlik önlemlerini arttırırken, olayın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

SON 24 SAATTE ÜÇÜNCÜ SALDIRI

Bu Avrupa'da son 24 saat içinde yaşanan, birden çok kişinin öldüğü veya yaralandığı, terör şüphesi bulunan üçüncü saldırı oldu.

BIÇAKLI KABUS AVRUPA'YI DOLAŞIYOR

Bıçaklı saldırılar, İspanya'nın Barcelona kentinde gerçekleşen ve 14 kişinin öldüğü terör saldırısından saatler sonra yaşandı.

Barcelona'da minibüsle yayaları ezen Fas asıllı teröristin, dünkü polis operasyonunda öldürülen beş saldırgandan biri olduğu açıklanmıştı.

İspanya'nın yanı sıra Finlandiya'da da yetkililer son haftalarda DEAŞ terörü konusunda uyarılmıştı.

Olay yerinden kareler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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