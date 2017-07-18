İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Rusya'da 7,8 şiddetinde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

RUSYA'DA 7,8 ŞİDDETİNDE DEPREM! TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Rusya'nın kuzeydoğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 09:30
Puan Ver : Rusya'da 7,8 Şiddetinde Deprem! Tsunami Uyarısı Yapıldı(8/10)4

Rusya'nın kuzeydoğusundaki Kamçatka Yarımadası, 7,8 şiddetindeki depremle sarsıldı. Depremin ardından artçı sarsıntıalr kaydedilirken, bölgede tsunami uyarısı yapıldı.

7,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE MEYDANA GELDİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Kamçatka Yarımadası açıklarında, Bering Denizi'nde 7,8 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, depremin merkez üssünün Alaska'nın güneyindeki Near Takımadaları'nın batısı olduğu bildirildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Depremin bölgede 200 kilometrelik bir mesafeyi etkilediği aktarılan açıklamada, biri 5,2 büyüklüğünde olmak üzere artçı sarsıntılar kaydedildiği bilgisi de paylaşıldı.

ABD'den de hissedilen depremle ilgili açıklama yapan ABD Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi ise merkez üssünden 300 kilometre boyunca kıyılarda "tsunami tehlikesi" uyarısında bulundu. Merkezin açıklamasında, ABD'nin Kaliforniya, Oregon, Washington veya Alaska kıyıları için böyle bir endişenin olmadığı ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Rusya  Da  78  Şiddetinde  Deprem  Tsunami  Uyarısı  Yapıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER