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rusya ziyareti öncesi son dakika mesajları

RUSYA ZİYARETİ ÖNCESİ SON DAKİKA MESAJLARI

Rusya ziyareti öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetin gündeminde şu anda kabine revizyonu olmadığını belirterek, özellikle CHP kanadından partili cumhurbaşkanlığına yönelik gelen eleştirilere cevap verdi.

Tarih : 03 Mayıs 2017, 13:01
Puan Ver : Rusya Ziyareti Öncesi Son Dakika Mesajları(6/10)8


Rusya ziyareti öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetin gündeminde şu anda kabine revizyonu olmadığını belirterek, özellikle CHP kanadından partili cumhurbaşkanlığına yönelik gelen eleştirilere cevap verdi.



"BİR VİRÜS HAREKETİDİR, BİR FİTNE HAREKETİDİR"



Erdoğan, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olması halinde destekleyebilecekleri yönündeki açıklamasına ilişkin, “Onu değerlendirmeye gereksiz buluyorum. Bu tamamen bir virüs hareketidir, bir fitne hareketidir. Sayın Baykal bu işlere oynamayı bıraksın da kendi başının çaresine baksın” dedi.








Etiketler: Rusya  Ziyareti  Öncesi  Son  Dakika  Mesajları    haber

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