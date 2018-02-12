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Rusya, YPG'ye katılan DEAŞ'lı sayısını açıkladı

RUSYA, YPG'YE KATILAN DEAŞ'LI SAYISINI AÇIKLADI

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Suriye'de 400 DEAŞ'lının serbest bırakıldığını ve 120'sinin YPG'ye katıldığını açıkladı.

Tarih : 12 Şubat 2018, 02:10
Puan Ver : Rusya, Ypg'ye Katılan Deaş'lı Sayısını Açıkladı(10/10)6

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, PYD/PKK'nın geçen ay Suriye'de 400 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığını ve 120 DEAŞ'lının Suriye Demokratik Güçleri (SDG) saflarına katıldığını belirterek, görmezden gelinen bu sorunla teröristlere karşı çifte standart uygulandığını belirtti.

GELİRLERİ AZALDI

Nebenzia, BM Güvenlik Konseyinde uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden terör eylemlerinin görüşüldüğü toplantıda konuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın petrol gelirlerinin azaldığını ve geçen yılın sonlarına doğru petrol ve doğal gaz kaçakçılığından elde ettiği gelirlerin aylık 2 milyon dolar olduğunu aktaran Nebenzia, DEAŞ'ın modern teknolojiyle internet üzerinden gelir kaynaklarını artırmaya çalıştığını ifade etti.

ÇİFTE STANDART UYGULANIYOR

DEAŞ'a doğrudan ya da dolaylı destek verenlerin sorumlu tutulması gerektiğine, ancak geçen ay bu konuda ihlaller yaşandığına dikkati çeken Nebenzia, PYD/PKK'nın geçen ay Suriye'de 400 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığını ve 120 DEAŞ'lının SDG saflarına katıldığını söyledi. Nebenzia, görmezden gelinen bu sorunla teröristlere karşı çifte standart uygulandığını kaydetti.

Vassily Nebenzia, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'de rejim güçlerini vurmasını "üzücü" olarak nitelendirdi ve bu durumu BMGK'de gündeme getireceklerini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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