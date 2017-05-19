Gençlik Merkezleri Günleri'nde Diyarbakır Rüzgarı
Kıvanç Tatlıtuğ 110 Bin Euroya Tekne Aldı
Kızamık Her An Hortlayabilir
Kadınlarda İlk Jinekolojik Muayene Ne Zaman Yapılmalı?
Rusya Ve Suriye'den Eş Zamanlı 'abd' Açıklaması!
Galaxy S8'in Satış Rakamları Ne Durumda?
Moto C Ve C Plus Resmen Tanıtıldı
Moto Z2 Force Ve Z2 Play'in Görüntüleri Sızdırıldı
Lg V30 Oled Ekranla Geliyor
Instagram'a Snapchat Benzeri Filtreler Eklendi
Putin Wannacry İçin Amerika'yı Suçladı
Volvo Cars Google İle İşbirliği Yapıyor
Taison'a Özel Cd!
Otel Doluluk Oranları Yüzde 100'lere Ulaştı
Üsse Giren Bomba Yüklü Servisin Sırrı Şok Etti! 'kıskançlık...'
Çin, Abd Askeri Uçağının Önünü Kesti
Rusya Düğmeye Bastı! İlk Adım Atıldı!
Sincan'da Kırmızı Alarm... Pazartesi Başlıyor
Trump'tan Rusya Soruşturmasına Tepki
Dolar Fiyatları Ne Kadar?

rusya ve suriye'den eş zamanlı 'abd' açıklaması!

RUSYA VE SURİYE'DEN EŞ ZAMANLI 'ABD' AÇIKLAMASI!

ABD'nin, Ürdün sınırında rejim güçlerine düzenlediği hava saldırısının ardından Rusya ve Suriye'den eş zamanlı açıklama yapıldı.

Tarih : 19 Mayıs 2017, 11:39
Puan Ver : Rusya Ve Suriye'den Eş Zamanlı 'abd' Açıklaması!(7/10)4






Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennadiy Gatilov, ABD'nin, Ürdün sınırında Suriye hükümet güçlerine düzenlediği hava saldırısının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.



Rus haber ajansı Sputnik'in peş peşe geçtiği açıklamalara göre Gatilov, "Bu, kesinlikle kabul edilemez. Söz konusu saldırı, Suriye'nin egemenliğinin ihlalidir. Ayrıca bu, ülkedeki siyasal sürece de yardımcı olmayan bir adım" ifadelerini kullandı.



"Bu, hiçbir çerçeveye sığmayan bir eylem" diye devam eden Gatilov şunları söyledi: "Suriye'de gerilimin artmasına neden olan her askeri eylem, şüphesiz, Astana ya da Cenevre'deki siyasal süreçleri etkiliyor. Özellikle de Suriye ordusuna karşı düzenlenen eylemler."



SURİYE'DEN AÇIKLAMA



Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "ABD öncülüğündeki koalisyonun, El Tanf'daki saldırısının gerekçeleri kategorik olarak kabul edilemez ve koalisyonun gerçek hedefini göstermiştir" denildi.



Suriye resmi haber ajansı SANA'ya bilgi veren Suriye Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili ise, saldırıyı kınadıklarını belirterek, koalisyon güçlerinin açıkladığı gibi "çatışmasız bölgeye giren askeri araçların" değil, bölgedeki "askeri noktalardan birinin" hedef alındığını iddia etti.

 



 



kaynak:haber7








Etiketler: Rusya  Ve  Suriye  Den    Zamanlı    Abd    Açıklaması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER