









Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennadiy Gatilov, ABD'nin, Ürdün sınırında Suriye hükümet güçlerine düzenlediği hava saldırısının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.







Rus haber ajansı Sputnik'in peş peşe geçtiği açıklamalara göre Gatilov, "Bu, kesinlikle kabul edilemez. Söz konusu saldırı, Suriye'nin egemenliğinin ihlalidir. Ayrıca bu, ülkedeki siyasal sürece de yardımcı olmayan bir adım" ifadelerini kullandı.







"Bu, hiçbir çerçeveye sığmayan bir eylem" diye devam eden Gatilov şunları söyledi: "Suriye'de gerilimin artmasına neden olan her askeri eylem, şüphesiz, Astana ya da Cenevre'deki siyasal süreçleri etkiliyor. Özellikle de Suriye ordusuna karşı düzenlenen eylemler."







SURİYE'DEN AÇIKLAMA







Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "ABD öncülüğündeki koalisyonun, El Tanf'daki saldırısının gerekçeleri kategorik olarak kabul edilemez ve koalisyonun gerçek hedefini göstermiştir" denildi.







Suriye resmi haber ajansı SANA'ya bilgi veren Suriye Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili ise, saldırıyı kınadıklarını belirterek, koalisyon güçlerinin açıkladığı gibi "çatışmasız bölgeye giren askeri araçların" değil, bölgedeki "askeri noktalardan birinin" hedef alındığını iddia etti.











kaynak:haber7