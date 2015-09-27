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rusya ve estonya'dan köprüde ajan değiş tokuşu

RUSYA VE ESTONYA'DAN KÖPRÜDE AJAN DEĞİŞ TOKUŞU

Rusya, daha önce yakaladığı Estonya'nın istihbarat ajanı Eston Kohver'i Moskova adına ajanlık yapan Aleksey Dressen'le değişti. Ajan değiş tokuşu Rusya-Estonya sınırında Piuza nehiri üzerindeki köprüde yapıldı.

Tarih : 27 Eylül 2015, 12:14
Puan Ver : Rusya Ve Estonya'dan Köprüde Ajan Değiş Tokuşu(9/10)9


Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB'den yaplan açıklamada, “26 Eylül'de Kuniçina Gora sınır kapısında köprü üzerinde, Rusya'da casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Estonya istihbaratı yetkilisi Kohver, Estonya İçişleri Bakanlığı Güvenliği dairesi eski subayı Dressen'le değiştirildi. Dressen, FSB'ye gizli bilgiler aktardığı için mahkum olarak cezasını çekiyordu.” bilgisi verildi.








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