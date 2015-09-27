Rusya, daha önce yakaladığı Estonya'nın istihbarat ajanı Eston Kohver'i Moskova adına ajanlık yapan Aleksey Dressen'le değişti. Ajan değiş tokuşu Rusya-Estonya sınırında Piuza nehiri üzerindeki köprüde yapıldı.



Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB'den yaplan açıklamada, “26 Eylül'de Kuniçina Gora sınır kapısında köprü üzerinde, Rusya'da casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Estonya istihbaratı yetkilisi Kohver, Estonya İçişleri Bakanlığı Güvenliği dairesi eski subayı Dressen'le değiştirildi. Dressen, FSB'ye gizli bilgiler aktardığı için mahkum olarak cezasını çekiyordu.” bilgisi verildi.